Covid: nuovo record giornaliero in India, oltre 217mila casi

- L'India ha registrato un ulteriore record di nuove infezioni da Covid-19 in 24 ore, con 217.353 positivi, secondo i dati resi noti oggi dal ministero alla Sanità.

Nei dieci stati che vedono quasi l'80 per cento dei casi nazionali, (Maharashtra, Uttar Pradesh, Delhi, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Gujarat, Kerala, Tamil Nadu e Bengala Occidentale) le infezioni sono state ancora in crescita rispetto ai giorni precedenti.

Il Maharashtra, dove Mumbai e altre città sono in semi-lockdown da due giorni, ha superato tutti con quasi 62mila nuovi positivi, seguito da Uttar Pradesh con 22.339 mentre Delhi riferisce 16.699 nuovi casi. (ANSA).