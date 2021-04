AstraZeneca, Francia: 'È probabile che l'Ue non rinnovi il contratto'

È "probabile" che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca: è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier-Rinacher, intervistata da radio RMC. "La decisione non è stata ancora presa", ma dopo la scelta della Danimarca, mercoledì, di abbandonare il vaccino, c'è "la più grande probabilità" che l'Europa non faccia nuovi ordini, ha dichiarato.