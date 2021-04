Usa: agente uccide 16enne, aveva arma ad aria compressa

Rispondendo ad un paio di segnalazioni telefoniche, un agente ha sparato uccidendo un sedicenne che brandiva un'arma, rivelatasi poi essere un'arma ad aria compressa "molto simile ad una vera", secondo quanto ha riferito la polizia.

L'episodio e' successo a Leonardtown, una cittadina del Maryland 100 km a sudest di Washington. L'adolescente aveva anche un coltello.

L'agente ha affrontato Peyton Ham davanti alla sua abitazione. Secondo un testimone citato dagli investigatori, il ragazzo era "in posizione di tiro" e avrebbe puntato l'arma contro il poliziotto, che ha sparato ferendolo. Secondo un altro testimone, il giovane avrebbe estratto quindi un coltello cercando di rialzarsi e l'agente gli avrebbe sparato di nuovo dopo avergli intimato inutilmente di lasciarlo cadere. Immediata la richiesta di soccorsi ma il ragazzo e' arrivato morto all'ospedale. Sia l'agente che la vittima sono bianchi. Il poliziotto, in servizio da due anni e sette mesi, e' stato sospeso in attesa della conclusione delle indagini. Al momento dell'intervento non indossava la body camera, quindi ora sara' necessario cercare video dell'area circostante.