Erdogan: "Le parole di Draghi totale maleducazione, danneggiate le relazioni"

"Prima di dire una cosa del genere a Tayyip Erdogan devi conoscere la tua storia, ma abbiamo visto che non la conosci. Sei una persona che è stata nominata, non eletta". Lo ha detto il presidente turco Erdogan, rispondendo alle parole di Mario Draghi, in un discorso ad un gruppo di giovani nella biblioteca del suo palazzo presidenziale di Ankara e parlando anche di "totale impertinenza" rispetto alle affermazioni del premier. Con le sue affermazioni, "Draghi ha purtroppo danneggiato" lo sviluppo delle "relazioni Turchia-Italia", ha aggiunto Erdogan secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu e dalla tv di Stato turca.

"La dichiarazione del presidente del Consiglio italiano è stata una totale maleducazione, una totale maleducazione", ha ripetuto il presidente Erdogan, citato da Anadolu, replicando al premier Mario Draghi, che una settimana fa lo aveva definito "dittatore".