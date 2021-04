DAGLI ARCHIVI DELL'ANSA Usa: manette a titano Wall Street, frode da 50 miliardi

USA: MANETTE A TITANO WALL STREET, FRODE DA 50 MILIARDI/ANSA

USA: MANETTE A TITANO WALL STREET, FRODE DA 50 MILIARDI/ANSA

ARRESTATO EX DIRETTORE NASDAQ, DENUNCIATO ALL'FBI DAI FIGLI

(ANSA) - NEW YORK, 12 DIC - Una delle figure piu' influenti

di Wall Street, una frode finanziaria di dimensioni colossali e

un 'tradimento' consumato in famiglia. La vicenda coinvolge

Bernard Madoff, ex direttore del Nasdaq, che e' accusato di aver

orchestrato un raggiro da oltre 50 miliardi di dollari e che e'

stato denunciato alle autorita' dai due figli.

Se gli sviluppi manterranno fede alle premesse, quella di

Madoff, 70 anni, si prospetta come una delle truffe piu' grandi

della storia americana, maggiore - quantomeno in termini di

portata finanziaria - anche al collasso da 31 miliardi di

dollari che nel 2001 porto' al fallimento di Enron, una delle

piu' grandi compagnie energetiche statunitensi.

Madoff e' stato arrestato dall'FBI - e rilasciato su

pagamento di una garanzia da 10 milioni di dollari sulla sua

residenza a Manhattan - dopo la confessione di aver costruito un

enorme raggiro finanziario: ''un gigantesco complotto Ponzi dove

non c'e' assolutamente un dollaro'', lo ha definito lui stesso

ai figli. Il 'Ponzi' e' un meccanismo fraudolento, una sorta di

catena finanziaria nella quale vengono garantiti ampi ritorni a

breve termine solo ai primi investitori, derivanti direttamente

dall'ingresso nella truffa di nuove vittime. Una vera e propria

piramide destinata ad accumulare perdite - che in questo caso

ammonterebbero a 50 miliardi di dollari - proporzionali al

numero degli investitori coinvolti.

Quando l'agente FBI Thomas Cacioppi ha raggiunto Madoff nella

sua abitazione sulla 64esima strada a Manhattan e ha chiesto

spiegazioni plausibili all'ex broker di Wall Street, la risposta

e' stata immediata: ''non c'e' alcuna spiegazione plausibile''. Madoff aveva confessato ai figli Mark e Andrew di volersi

consegnare alle autorita', ma non prima di aver ridistribuito ad

amici, impiegati e familiari tra i 200 e i 300 milioni di

dollari che gli erano rimasti. 'Beneficenza' che tuttavia non e'

riuscito a concretizzare, perche' i due figli hanno

immediatamente allertato l'FBI.

La ''truffa di dimensioni epiche'' - secondo la definizione

fornita dalla commisione che si occupa del caso - non coinvolge

per ora la 'Madoff investment security', la societa' finanziaria

fondata dallo stesso Madoff nel 1960 con appena 5000 dollari e

che oggi e' tra le prime 5 sul mercato.

Se l'ex direttore del Nasdaq verra' riconosciuto colpevole

rischia fino a 20 anni di galera e una multa da 5 milioni di

dollari. (ANSA).

