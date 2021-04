Biden a Putin: 'allentare le tensioni' sull' Ucraina

In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha ribadito l'incrollabile impegno degli Usa verso la sovranita' e l'integrita' territoriale dell'Ucraina" esprimendo "le preoccupazioni per l'improvviso rafforzamento russo nella Crimea occupata e ai confini con l'Ucraina", e ha chiesto a Mosca di "allentare le tensioni". Lo rende noto la Casa Bianca. In una telefonata con Vlaidmir Putin, Joe Biden "ha proposto un incontro nei prossimi mesi in un Paese terzo per discutere l'intera gamma dei problemi che devono affrontare Usa e Russia".