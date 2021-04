++ Di Maio, con Usa preoccupati per forze straniere in Libia ++

(ANSA) - WASHINGTON, APR 12 - "Italia e Usa condividono la preoccupazione per la presenza di forze straniere" in Libia: lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio incontrando il segretario di Stato Usa Antony Blinken a Washington, in riferimento alle truppe russe e turche.

Il ruolo degli Usa "potrà accelerare il processo di unità e stabilizzazione del Paese", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (ANSA).