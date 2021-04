Sofagate, la Turchia replica: 'LUe era d'accordo sul protocollo'

"Durante la visita" di martedì ad Ankara dei presidenti della Commissione e del Consiglio Ue, UrsulaUn frame tratto da un video di European Union e Charles Michel, "è stato seguito il protocollo standard. La presidente della Commissione europea non è stata trattata in modo diverso. Né la delegazione Ue ha chiesto una diversa disposizione. In questa situazione, ci saremmo aspettati che i due ospiti si fossero accordati tra loro". Lo dichiarano all'ANSA fonti governative turche.

Sulle polemiche è intervenuto stamani anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, presente alla visita dei leader Ue insieme al capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. "Ci sono accuse ingiuste nei confronti della Turchia. Non è la prima volta che accogliamo un ospite straniero. Durante l'incontro è stato rispettato il protocollo. Le unità" responsabili del protocollo di Turchia e Ue "si sono incontrate prima della visita e le loro richieste sono state soddisfatte", ha detto il capo della diplomazia di Ankara in una conferenza stampa con il suo omologo del Kuwait, Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah.