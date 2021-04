Palestinesi: 'Bene gli aiuti Usa, ora ripresa di forti relazioni'

Il premier palestinese, Mohammad Shtayyeh, ha salutato la decisione degli Usa di riprendere gli aiuti finanziari all'Agenzia Onu per i rifugiati (Unrwa) e per lo sviluppo di Cisgiordania e Gaza. Al tempo stesso ha fatto appello all'amministrazione Usa di lavorare con il Quartetto di Pace per "aprire un nuovo orizzonte politico in direzione della liberazione della Palestina nei confini del 1967 con Gerusalemme est capitale". "Non guardiamo solo alla ripresa degli aiuti, ma all'istituzione di forti relazioni politiche con gli Usa".