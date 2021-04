Navalny: legale, ha due ernie del disco

L'oppositore russo in carcere Alexey Navalny ha una doppia ernia del disco: lo ha detto la sua avvocata, Olga Mikhailova, sulla base dei risultati di una risonanza magnetica. Mikhailova ha inoltre dichiarato che Navalny, in sciopero della fame per chiedere cure adeguate, ha ancora dolori alla schiena e alle gambe e che all'intorpidimento degli arti inferiori si sta aggiungendo quello delle mani.

L'avvocata ha detto che una delle ernie è "abbastanza difficile da curare" e che secondo un neurologo il trattamento prescritto a Navalny in carcere è "inefficace e potrebbe portare a un peggioramento". Lo riporta la testata online Meduza.