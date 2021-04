Gli Stati Uniti non hanno bisogno del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19, ma cio' "non rappresenta un'accusa" nei confronti di questo prodotto. Lo ha detto oggi Anthony Fauci parlando con la Cnn: "Abbiamo gia' tre vaccini eccellenti nel paese e anche se la Food and Drug Administration (Fda) dovesse giudicare quello AstraZeneca un buon vaccino e dare l'autorizzazione di emergenza - "il che potrebbe succedere" - abbiamo gia' dosi sufficienti di buone immunizzazioni in America".