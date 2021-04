Indonesia: inondazioni su isola di Flores, 44 morti

(ANSA) - GIACARTA, 04 APR - Almeno 44 persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in seguito a improvvise inondazioni dovute alle forti piogge che hanno colpito oggi l'isola di Flores, nell'Indonesia orientale: lo ha reso noto il portavoce dell'agenzia nazionale per la gestione dei disastri, Raditya Jati, lasciando intendere che il bilancio delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente.

"Ci sono 44 morti e nove feriti" nella parte orientale dell'isola e "molti... sono ancora sotto il fango", ha detto il portavoce.

Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diverse zone dell'isola verso l'una di notte, poche ore prima dell'inizio delle celebrazioni pasquali. Il portavoce ha spiegato che decine di case sono state invase dal fango e ponti e strade sono inagibili nella parte orientale dell'isola. Flores si potrebbe raggiungere adesso solo via mare, dalla vicina isola di Adonara, ma finora "le precipitazioni e le forti mareggiate non hanno permesso la traversata", ha proseguito Jati. (ANSA).