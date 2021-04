Covid: Brasile, bilancio vittime supera quota 330mila

Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus in Brasile ha superato quota 330mila: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana, dall'inizio della pandemia il Paese ha registrato un totale di 330.193 decessi accertati dovuti al Covid a fronte di 12.953.597 casi di contagio. Il Brasile, che aveva superato la soglia dei 300mila morti lo scorso 24 marzo, è il secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti sia per numero di infezioni, sia per numero di vittime in termini assoluti.

Il Canada ha superato la soglia del milione di casi di coronavirus. Lo si apprende dalle televisioni canadesi. Il Paese sta affrontando una terza ondata del virus, costringendo diverse province a inasprire le restrizioni. Ad oggi sono morte poco più di 23.000 persone.

Il Pakistan ha registrato un record di 3.568 ricoverati di reparti di terapia intensiva per il Covid nelle ultime 24 ore, un dato che mette a dura prova la tenuta del sistema sanitario. Lo rende noto il ministero della Salute. Sempre nelle ultime 24 ore nel Paese asiatico sono stati registrati 5.020 nuovi contagi e 81 decessi. Il numero totale dei casi dall'inizio della pandemia sale così a quasi 688mila e quello dei decessi a 14.778.

L'India ha registrato 93.249 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello più alto dal settembre scorso: lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità. Il dato porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese dall'inizio della pandemia a circa 12,5 milioni, inclusi oltre 164mila morti. Secondo i conteggi della Johns Hopkins University, l'India è il terzo Paese al mondo per numero di infezioni ed il quarto per numero di vittime in termini assoluti.