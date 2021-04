Spettacolare parata di 22 faraoni al Cairo in Egitto

Ventidue faraoni egizi sfileranno oggi tra le vie del Cairo in una parata mai vista prima d'ora nella storia del Paese: alle 18:00 in punto (stessa ora in Italia), i resti mummificati di 18 re e quattro regine dell'Antico Egitto verranno trasferiti a bordo di altrettanti carri decorati dalla loro attuale dimora - il Museo Egizio - fino al loro nuovo luogo di riposo, il Museo Nazionale della Civiltà Egizia.

I preparativi sono in corso per quella che è stata ribattezzata la Parata Dorata dei faraoni: Piazza Tahrir, dove a ha sede il Museo Egizio, verrà chiusa sia al traffico sia ai pedoni e le forze di sicurezza verranno dispiegate lungo l'intero tragitto di sette chilometri che verrà percorso in poco più di mezzora.

Le mummie, che per la maggior parte riposano indisturbate nell'attuale museo da oltre 100 anni, sfileranno in ordine di età: a partire dalla più antica. "Tutto il mondo starà a guardare", ha detto l'archeologo ed ex ministro delle Antichità, Zahi Hawass, che commenterà in diretta l'evento sulla tv di Stato. "Questi sono 40 minuti importanti nella vita della città del Cairo", ha aggiunto.

Guiderà la 'processione' la mummia di Seqenenra Ta'o (anche conosciuto come Tao II), un sovrano della XVII dinastia soprannominato 'il Coraggioso' che regnò sull'Alto Egitto circa 1.600 anni prima di Cristo, mentre l'ultimo carro sarà quello di Ramses IX, faraone della XX dinastia egizia che regnò nel 12mo secolo avanti Cristo.