Vaccini, Ministro Gb: 'Noi sicuri al 100% su AstraZeneca'

Il governo britannico di Boris Johnson continua a essere "fiducioso al 100% sull'efficacia" del vaccino sviluppato dall'università di Oxford e prodotto da AstraZeneca. Lo ha detto a SkyNews il ministro per le Comunità Locali, Robert Jenrick, escludendo la necessità di una qualsiasi nuova revisione sull'antidoto come conseguenza della limitazione reimposta dalla Germania, con l'esclusione dell'uso per gli under 60, in seguito ad alcuni rari casi di trombosi il cui rapporto di causa-effetto resta da accertare.

Rispondendo alla domanda se l'ultima decisione tedesca debba indurre la Gran Bretagna a riesaminare a sua volta le cose riguardo ad AstraZeneca, Jenrick ha risposto seccamente: "No, non deve. Noi siamo fiduciosi al 100% sull'efficacia del vaccino". La nostra fiducia - ha poi precisato il ministro di Boris Johnson - "è stata corroborata studio dopo studio, incluso da ricerche recenti come quelle di Public Health England che dimostrano come la vita di migliaia di persone sia stata salvata grazie al nostro programma vaccinale. La gente deve quindi continuare a venire avanti, a farsi vaccinare nell'ambito del programma di somministrazioni del Regno Unito, poiché il vaccino è sicuro e la sua distribuzione nel Regno sta salvando le vite di tanta gente ogni giorno".