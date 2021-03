Cina, dagli Usa manipolazione politica sul report Oms

E' "infondata" l'affermazione sulla "non condivisione" dei dati con l'Oms sull'origine del Sars-Cov-2 durante le indagini di gennaio a Wuhan degli esperti internazionali. L'epidemiologo Liang Wannian, a capo del pool cinese che affiancò il team dell'Oms, ha detto in conferenza stampa che "cinesi ed esperti internazionali hanno lavorato assieme. Se si assume che le informazioni non siano state condivise, non è fondato", ha aggiunto all'indomani del report della missione presentato a Ginevra. La Cina ritiene conclusa la propria parte dello studio sull'origine del Covid-19 e sostiene che ora "occorra che le ricerche guardino altrove".

"La politicizzazione può solo ostacolare la cooperazione sulla tracciabilità globale del Covid-19 e minare la cooperazione antiepidemica su scala mondiale", ha aggiunto Hua, secondo cui "il lavoro di tracciabilità dovrebbe essere basato su una prospettiva globale" e "dovrà essere svolto in più Paesi".

Gli esperti cinesi di virus hanno sostenuto che indagini come quelle condotte a Wuhan, il primo luogo dove il virus è stato rilevato a fine 2019, dovrebbero essere condotte in altre nazioni per identificare le fonti del Covid-19 osservando che un'indagine fatta solo in Cina è "scientificamente sbagliata". I commenti cinesi sono arrivati dopo che le 14 nazioni (Australia, Gran Bretagna, Canada, Giappone, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Slovenia e Stati Uniti) hanno espresso in una dichiarazione congiunta le "preoccupazioni condivise" sulla missione Oms condotta a Wuhan lo scorso febbraio, sottolineando che è stata "notevolmente ritardata e non ha avuto accesso a dati e campioni completi e originali".