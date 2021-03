Andrew Cuomo firma, a New York la marijuana diventa legale

Andrew Cuomo ha firmato il provvedimento che legalizza la marijuana per uso ricreativo nello Stato di New York, che diventa così legge. New York è il 16mo Stato d'America a consentire agli adulti di usare la cannabis.

#BREAKING: I just signed legislation legalizing adult-use cannabis.



The bill creates automatic expungement of previous marijuana convictions that would now be legal.



This is a historic day.



I thank the Leader and Speaker and the tireless advocacy of so many. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 31, 2021

"E' un giorno storico", twitta Cuomo celebrando la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo nello stato di New York, che potrebbe diventare uno dei maggiori mercati per la cannabis. Il provvedimento è stato approvato dal Senato dello stato con 40 voti a favore e 23 contrari. Il parlamento lo aveva approvato con 94 voti favorevoli e 56 contrari. I repubblicani hanno votato in blocco per il no, ma il loro muro non è valso a nulla. E così dopo anni di tentativi falliti, la marijuana è ora legale. In passato lo scontro politico si era consumato sulla distribuzione delle tasse.