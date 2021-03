Alexei Navalny annuncia lo sciopero della fame

L'oppositore russo in carcere Alexiei Navalny ha annunciato uno sciopero della fame: lo riferisce la tv Dozhd citando il canale Instagram del dissidente. "Ho dichiarato questo sciopero della fame con la richiesta di far sì che sia rispettata la legge e che io possa essere visitato da un medico. E così me ne sto sdraiato e affamato ma per ora con due gambe", si legge nel messaggio. Navalny, secondo i suoi avvocati, lamenta forti dolori alla schiena e alla gamba destra.

"Dobbiamo liberare Alexei. Chiedi ai tuoi amici di registrarsi su free.navalny.com e di andare alla manifestazione. Se non ora, quando? Non dovremmo vivere in un Paese in cui il presidente uccide gli oppositori politici nelle segrete di una colonia penale". Lo si legge sul profilo Twitter dell'FBK, il Fondo Anti-Corruzione di Navalny.