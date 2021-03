Mosca, accordo per produrre in Cina 60 mln di dosi Sputnik

Il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la società Shenzhen Yuanxing Gene-Tech per la produzione in Cina di oltre 60 milioni di dosi del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. Lo riferisce la Tass. "Il volume prodotto - afferma Rdif - consentirà di vaccinare oltre 30 milioni di persone. L'inizio della produzione commerciale è previsto per maggio di quest'anno".