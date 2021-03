Kenya: muore la nonna di Barack Obama, aveva 99 anni

(ANSA-AFP) - NAIROBI, 29 MAR - Sarah Obama, nonna dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, è morta a 99 anni nella parte occidentale del Kenya, come ha riferito oggi all'agenzia Afp sua figlia, Marsat Onyango. Il portavoce di famiglia Sheikh Musa Ismail ha detto che la donna non stava bene da una settimana, ma è risultata negativa al test Covid-19, aggiungendo che l'ex presidente Usa ha "inviato le sue condoglianze".

Sarah Obama, nota con l'appellativo di 'Mama Sarah', è stata una donna come tante fino al 2008, anno in cui suo nipote Barack è diventato il primo presidente nero degli Stati Uniti.

Diventata celebrità nazionale dopo la visita ricevuta in Kenya da parte dell'ex senatore dell'Illinois Obama nel 2006, il modesto podere di Sarah Obama diventò un'attrazione turistica con l'elezione alla presidenza di Obama nel novembre del 2008.

Sarah Obama nacque nel 1922 in un villaggio sulle rive del Lago Vittoria ed è stata la terza moglie di Hussein Onyango Obama, il nonno di Barack Obama. Quest'ultimo, morto nel 1975, pare sia stato il primo uomo a indossare i pantaloni nel proprio villaggio al posto della pelle di capra.

L'uomo partecipò alla guerra degli inglesi in Birmania e tornò dai combattimenti con un grammofono e la foto di una donna bianca che sosteneva di aver sposato. Nonostante non ci fosse un legame di sangue tra l'ex presidente e la defunta, Obama l'ha sempre definita "nonna", e al suo viaggio in Kenya in qualità di presidente degli Stati Uniti la incontrò con gli altri membri della sua famiglia a Nairobi. (ANSA-AFP).