Canada, accoltellamento a Vancouver: un morto e cinque feriti

E' di un morto e almeno cinque feriti il bilancio di un accoltellamento avvenuto ieri nei pressi di una biblioteca pubblica a Vancouver, nell'ovest del Canada.

L'attacco sarebbe stato effettuato da un uomo isolato che è stato poi arrestato e le motivazioni del gesto sono ancora sconosciute, secondo la polizia. Tutto è successo nel primo pomeriggio all'interno e subito fuori dalla biblioteca. Un testimone ha detto di aver visto il sospetto venir evacuato in ambulanza, dopo che la polizia gli avrebbe sparato con proiettili di gomma. Un'altra testimone ha detto che secondo lei non sembrava esserci alcun collegamento tra le vittime e l'aggressore, che colpiva "a caso" tra le persone. Indaga sul fatto la Polizia reale canadese a cavallo (Rcmp).

L'uomo che ha accoltellato diversi passanti a Vancouver, uccidendo una donna e ferendo altre cinque persone, aveva commesso dei reati in passato ed era noto alla polizia. Lo ha detto il sergente Frank Jang. "Crediamo di sapere chi, cosa, dove e quando. Ora il nostro compito è determinare il perche'", ha spiegato l'agente precisando che il sospetto non è stato ancora interrogato. L'accoltellamento è avvenuto vicino ad una biblioteca in un quartiere bene della città canadese. Secondo alcuni testimoni tra i feriti ci sarebbe un bambino.