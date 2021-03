Anche la Casa Bianca sta lavorando a un passaporto vaccinale

Anche l'amministrazione Biden, come già sta facendo l'Ue, sta lavorando alla messa a punto di un 'passaporto vaccinale' che consenta agli americani di dimostrare che sono stati vaccinati. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il passaporto sarà gratuito e disponibile sotto forma di app per il cellulare. Chi non ha uno smartphone potrà invece stampare il documento.

Si tratterà sostanzialmente di una app, messa a punto con aziende private, che offrirà agli utilizzatori un codice a barre facilmente scannerizzabile per cercare di tornare alla normalità in estate, come promesso da Joe Biden. Un numero crescente di aziende, dalla società di crociere a quelle sportive, ha infatti già reso noto che richiederà una prova di vaccinazione prima di aprire le porte. Uno dei maggiori problemi che la Casa Bianca si trova ad affrontare sono le numerose iniziative simili in atto, come quella di New York. A questo si aggiungono i problemi di privacy e di sicurezza.