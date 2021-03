Un bimbo muore mentre tenta di entrare negli Stati Uniti

Tragedia al confine sud degli Stati Uniti: un bambino messicano di 9 anni è morto mentre tentava di attraversare il Rio Grande per entrare in territorio americano. Lo hanno reso noto le autorità Usa.

I soccorritori sono invece riusciti a rianimare e salvare una donna guatemalteca e il suoi figlioletto di tre anni rinvenuti privi di sensi. Non è chiaro se tra questi ultimi due e la vittima vi sia un legame di parentela.

L'episodio è destinato a creare scalpore nel momento in cui alla frontiera tra Messico e Stati Uniti si registra un flusso di migranti bambini senza precedenti, un'emergenza che sta mettendo in crisi la Casa Bianca di Joe Biden criticata per l'assenza di una risposta finora efficace.