Francia, Russia usa il vaccino come strumento di propaganda

(ANSA) - PARIGI, 26 MAR - La Francia accusa la Russia di utilizzare il suo vaccino anti-Covid, Sputnik V, come "strumento di propaganda e diplomazia aggressiva".

In un'intervista a France Info, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian ha affermato che "nella maniera in cui viene gestito, è più un mezzo di propaganda e diplomazia aggressiva che strumento di solidarietà e aiuto sanitario". (ANSA).