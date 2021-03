Usa: test Covid a famiglia e amici, nuovo scandalo per Cuomo

L'amministrazione di Andrew Cuomo ha concesso un accesso speciale e privilegiato alla famiglia del governatore e ad altre persone influenti ai test per il Covid-19 quando questi ancora scarseggiavano all'inizio della pandemia. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali hanno beneficiato dei test facili il fratello del governatore, la star della Cnn Chris Cuomo, e la mamma di Cuomo, Matilda. Per Cuomo si apre così anche lo scandalo dei test, dopo quello delle accuse di molestie sessuali e dei numeri truccati sulle morti per coronavirus nelle case di cura.