Il Pentagono approva la richiesta del ministero degli Interni americano e concede ai bimbi migranti non accompagnati di essere ospitati in due basi militari in Texas. Le strutture messe a disposizione sono la Joint Base San Antonio di Lackland e Fort Bliss vicino El Paso.

"Il Dipartimento della Difesa offrirà immediato accesso alle due strutture ai funzionari del ministero degli Interni, così che possano prepararle ad accogliere i bambini migranti non accompagnati", afferma il Pentagono.