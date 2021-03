Russia, 'le condizioni di Navalny sono soddisfacenti'

Le condizioni di salute di Alexei Navalny sono "soddisfacenti": lo ha reso noto il servizio penitenziario russo, secondo quanto riportano i media nazionali. Ieri Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, aveva denunciato sul canale Telegram un "forte deterioramento" della salute del dissidente russo suggerendo che ora potrebbe trovarsi nell'ospedale della prigione in cui è rinchiuso. "Il 24 marzo sono state effettuate visite mediche su richiesta dei detenuti", ha reso noto il servizio penitenziario russo (Fsin) alle agenzie di stampa del Paese, aggiungendo che le condizioni di salute di Navalny sono state "giudicate stabili e soddisfacenti".

"Il Fsin (il Servizio Penitenziario Federale) ha detto che Navalny si è sottoposto a un esame medico nella colonia penale e che la sua salute è stata giudicata soddisfacente. Anche a Omsk hanno detto così". Lo ha scritto Kira Yarmish, portavoce di Navalny, su Twitter.

"E' passata un'ora e la situazione non è cambiata: gli avvocati non possono entrare e non vi sono spiegazioni". Così su Twitter Leonid Volkov, responsabile della rete regionale del Fondo Anti-Corruzione. I legali di Alexey Navalny si sono presentati ai cancelli della colonia penale dove è detenuto ma, a quanto riferito dallo staff dell'oppositore, gli viene negata la possibilità di incontrarlo.

Nel frattempo Yulia Navalnaya, la moglie di Navalny, ha lasciato di nuovo la Russia. Lo ha detto una fonte informata a Interfax, precisando che si è imbarcata su un volo diretto in Germania il 24 marzo. È la seconda volta che Navalnaya parte per la Germania quest'anno: l'ultima volta si è recata a Francoforte sul Meno il 10 febbraio. I media tedeschi hanno detto allora che Navalnaya era in Germania per una visita privata.