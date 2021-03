Birmania: i soldati cercano di rubare il corpo della bimba uccisa a Mandalay

Le forze di sicurezza birmane hanno cercato ieri notte di rubare il corpo della bambina di sette anni uccisa durante la giornata nella sua abitazione a Mandalay, ma i suoi familiari sono riusciti a fuggire con la salma della piccola: lo riporta l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). In risposta, prosegue l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, i militari hanno distrutto la casa della famiglia. La ong rende noto inoltre che il fratello della bambina, che è stato arrestato, è stato anche torturato: di lui non si hanno più notizie e si presume che sia stato ucciso.

Nella giornata di ieri i morti in Birmania sono stati 12, per un totale di 286 dall'inizio delle proteste anti golpe. Sempre ieri, è stato arrestato anche un ragazzino di 14 anni. (ANSA).