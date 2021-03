Un altro lavoro per Harry: all'Aspen Institute per la lotta alla disinformazione

Prima la Silicon Valley ora l'Aspen Institute. Il principe Harry entra a far parte della prestigiosa no profit come membro della nuova commissione per combattere la disinformazione.

Il duca di Sussex sarà uno dei 14 membri della Commission on Information Disorder, il cui compito a partire da aprile sarà di condurre uno studio di sei mesi sulla disinformazione e cattiva informazione americana. "La crisi dell'informazione indebolisce la fiducia nelle istituzioni democratiche e colpisce le fondamenta della società", afferma Chris Krebs, uno dei tre co-presidenti della commissione.

Fra i commissari oltre ad Harry figurano altri nomi di spicco, quali Kathryn Murdoch, la moglie di James Murdoch, il figlio del tycoon Rupert Murdoch.