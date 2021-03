Staff Navalny: 'sta male, temiamo per la sua salute'

"Non capiamo dove sia Alexei Navalny e perché non possa vedere gli avvocati. Dalla fine della settimana scorsa ha avuto forti dolori alla schiena e ha comunicato di non sentire una gamba, di non potersi appoggiare, e di aver ricevuto in tutto due compresse di ibuprofene. Date le circostanze, un forte deterioramento della sua salute non può che causare estrema preoccupazione". Lo ha scritto sul suo canale Telegram Leonid Volkov, braccio destro di Navalny, suggerendo che ora l'oppositore potrebbe trovarsi nell'ospedale della prigione e che l'amministrazione della colonia di Pokrov "potrebbe cercare di nascondere questo fatto".

"Ci nascondono di nuovo Alexei, non perdiamo tempo". È uno dei tweet lanciati dalla rete di Navalny, nella fattispecie la sede di Mosca, in cui si pubblica l'appello lanciato da Leonid Volkov sulle condizioni di salute dell'oppositore e il link per aderire alla manifestazione di massa, che sta raccogliendo adesioni.

Al momento, stando al sito web free.navalny.com, gli organizzatori avrebbero raccolto già quasi 200mila promesse di partecipazione. L'obiettivo è arrivare a 500mila.

Stamane il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiesto "l'immediato rilascio di Navalny e degli altri attivisti arrestati". Alla conferenza stampa al termine della seconda giornata della ministeriale esteri a Bruxelles, Stoltenberg ha sostenuto che Mosca "ha aumentato il suo modello di comportamento repressivo al suo interno e aggressivo all'estero".