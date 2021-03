Nato: Di Maio conferma l'impegno dell'Italia in Afghanistan

(ANSA) - BRUXELLES, 24 MAR - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso dell'incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg nella seconda giornata di lavori a Bruxelles, ha confermato l'impegno dell'Italia in Afghanistan e il ruolo di primo piano in Iraq. Inoltre nel corso dell'incontro si è concordato che la Nato debba fare di più per gestire l'arco di instabilità nel grande Sud (Mena). Lo si apprende a Bruxelles. (ANSA).