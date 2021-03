Usa: principe Harry ha un lavoro, in startup Silicon Valley

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Il principe Harry ha un nuovo lavoro: è il chief impact officer di BetterUp, start up della Silicon Valley dedita alla salute e al benessere mentale anche tramite il coaching. "Voglio aiutare a creare un impatto sulla vita della gente. Il coaching proattivo offre importanti possibilità per lo sviluppo personale", spiega il duca di Sussex in una email al Wall Street Journal.

Nel sue nuove vesti in BetterUp, il principe Harry contribuirà alle decisioni sulla strategia di prodotto e alle iniziative di beneficenza. "E' un ruolo significativo", mette in evidenza l'amministratore delegato di BetterUp, Alexi Robichaux, precisando di aver incontrato il principe Harry tramite un amico comune. (ANSA).