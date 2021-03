Razzismo, ok a risarcimento ad afroamericani in Illinois

Per la prima volta negli Stati Uniti viene approvato un piano per 'risarcire' alcuni residenti afroamericani per il razzismo e la discriminazione subiti in passato. A fare da apripista Evanston, un sobborgo di Chicago, in Illinois, dove l'amministrazione comunale ha dato il via libera, con otto voti a favore e uno contrario, ad un programma di 'reparation' che affronta le politiche discriminatorie a livello di alloggi residenziali nei confronti degli afroamericani.

La questione sarà affrontata attraverso un fondo da dieci milioni di dollari alimentato grazie alla tassa sulla marijuana ricreativa e il programma si impegna a distribuire dieci milioni di dollari in dieci anni. La prima tranche approvata è di 400 mila dollari. Il denaro aiuterà la comunità afroamericana vittima di discriminazioni nell'acquisto di una casa o nel pagamento di mutui.