Il principe Harry trova lavoro nella Silicon Valley come manager in BetterUp, una 'unicorn' da oltre un miliardo di dollari attiva nel coaching professionale e nelle consulenze sul benessere psicologico nei posti di lavoro. Il nuovo lavoro consente al duca di Sussex di reclamare ulteriormente la propria indipendenza dalla famiglia reale britannica, e si va ad aggiungere agli accordi ultramilionari che ha siglato insieme alla moglie Meghan con Netflix e Spotify.

Nella sua nuova veste di 'chief impact officer' il principe contribuirà alle decisioni sulla strategia di prodotto e sulle iniziative di beneficenza di BetterUp. Quella di Harry è una carica ancora rara anche nella progressista Silicon Valley ma che sta guadagnando crescente popolarità. Anche un colosso come Salesforce (la società di cloud computing operativa in 36 Paesi) ha il suo 'chimpos' - il soprannome dato al ruolo di chief impact officer - i cui compiti includono anche promuovere un "impatto sociale positivo all'interno della società, fra i clienti, i partner e la comunità". Harry, che non gestirà direttamente i dipendenti di BetterUp, probabilmente trascorrerà del tempo a San Francisco, sede della società, non appena ci saranno le condizioni per un rientro in sicurezza in ufficio dopo la pandemia.

"Voglio aiutare a creare un impatto sulla vita della gente", ha spiegato Harry al Wall Street Journal illustrando il perché ha deciso di accettare l'incarico. "Molto spesso a causa delle barriere sociali, delle difficoltà finanziarie o del timore di essere stigmatizzati, molti non si concentrano sulla loro salute mentale fino a quando non sono costretti a farlo - ha sottolineato -. Voglio aiutare a prendere la distanze dall'idea che bisogna sentirsi distrutti e stremati prima di chiedere aiuto".