Covid:Johnson a un anno da lockdown, ne usciremo con cautela

(ANSA) - LONDRA, 23 MAR - La pandemia da Covid ha avuto un costo "enorme" e ha rappresentato uno dei periodi "più difficili nella storia" del Regno Unito. Lo scrive il premier britannico Boris Johnson in un messaggio in occasione del primo anniversario del lockdown numero uno imposto sull'isola dal 23 marzo 2020, evocando ancora una volta cautela nell'uscita graduale dall'attuale confinamento, il terzo a livello nazionale, che il governo ha fissato secondo un percorso a tappe condizionate comprese fra il 12 aprile e non prima del 21 giugno.

Nel testo Johnson rinnova il suo "sincero cordoglio a tutti coloro che hanno perduto persone amate". E nello stesso tempo esalta "il grande spirito" con cui "la nostra nazione ha affrontato l'anno trascorso": ricordando fra l'altro il ruolo di "infermieri e addetti ai servizi di emergenza, il lavoro per lo sviluppo e la distribuzione dei vaccini" o anche solo il contributo di chi "previene la diffusione del virus restando a casa". "E' grazie all'aiuto di ogni singola persona - conclude il premier Tory - che sono state salvate delle vite, che l'Nhs (il servizio sanitario nazionale) è stato protetto e che abbiamo avviato un piano di cauto allentamento delle restrizioni una volta per tutte". (ANSA).