Cina, finito tempo interferenze Occidente. Russia, con l'Ue non ci sono più rapporti

Le poche forze occidentali che "diffamano e calunniano la Cina dovrebbero sapere che l'era dell'interferenza arbitraria nei suoi affari interni con storie inventate o bugie fabbricate è finita e non farà più ritorno". Il ministro degli Esteri Wang Yi, in conferenza stampa con l'omologo russo Sergei Lavrov alla fine dell'incontro di due giorni di Guilin, nel Guangxi, ha ribadito che oltre 80 Paesi hanno sostenuto la posizione giustificata della Cina sullo Xinjiang al Consiglio dei diritti umani dell'Onu. "Queste mosse regressive non possono fermare il cammino della Cina, né invertire la tendenza dello sviluppo storico", ha affermato.

Con l'Unione europea "non ci sono rapporti come organizzazione, l'intera struttura di queste relazioni è stata distrutta da decisioni unilaterali di Bruxelles". Così il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, in merito allo stato delle relazioni con l'Ue. Se e quando Bruxelles riterrà possibile "eliminare questa anomalia, allora la Federazione russa sarà pronta sulla base dell'uguaglianza e dell'equilibrio degli interessi", ha aggiunto Lavrov,