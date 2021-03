Appello Cina e Russia per vertice Consiglio sicurezza Onu

(ANSA) - PECHINO, 23 MAR - Cina e Russia lanciano l'appello per un vertice tra membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, "in una fase di turbolenza politica" in cui i rapporti con l'Occidente sono sempre più tesi. In una dichiarazione congiunta dopo l'incontro dei rispettivi ministri degli Esteri, Wang Yi e Serghei Lavrov, hanno sottolineato che "in un momento di crescente turbolenza politica globale, un vertice tra membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu è particolarmente necessario per stabilire un dialogo diretto sui modi per risolvere i problemi comuni dell'umanità nell'interesse del mantenimento della stabilità globale". (ANSA).