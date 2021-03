Spagna alza a 65 anni limite somministrazione AstraZeneca

La Spagna ha innalzato il limite di età massimo per le persone a ricevere il vaccino AstraZeneca, che ha affrontato battute d'arresto in Europa a causa di problemi di sicurezza, da 55 a 65 anni. "Il limite di età fissato a 55 anni è abolito e il limite è esteso a 65 anni ", Ha detto il ministro della Salute Carolina Darias in una conferenza stampa a seguito di un incontro con i dipartimenti sanitari regionali.