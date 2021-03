Birmania: 250 morti dall'inizio delle proteste anti golpe

Ha raggiunto quota 250 il bilancio delle persone morte in Birmania dall'inizio delle proteste anti golpe: lo ha reso noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici. Secondo l'organizzazione non profit per la difesa dei diritti umani basata in Thailandia, ieri si sono aggiunti alla lunga lista delle vittime altre 3 persone: una è stata uccisa dalle forze di sicurezza a Monywa, nella regione di Sagaing, una è caduta dal quinto piano di un palazzo a Yangon mentre tentava di fuggire durante un'irruzione dei militari nella sede di una ong e una è stata uccisa nei giorni scorsi ma la sua morte non era stata registrata.

La Bbc ha reso noto che il suo giornalista birmano prelevato venerdì scorso nella nella capitale da uomini non identificati, Aung Thura, è stato rilasciato.

"Sanzioneremo undici persone coinvolte nel colpo di stato" in Birmania "e nella repressione dei manifestanti". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, arrivando al consiglio Esteri. I capi delle diplomazie dei 27 daranno il via anche a altre misure restrittive per le violazioni dei diritti umani. Stando a indiscrezioni, saranno iscritti sulla black list Ue anche dignitari russi e cinesi, per le violenze contro gli Uiguri ed il caso Navalny. E' in programma inoltre una videoconferenza con l' alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet.