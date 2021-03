Russia: rinviato lancio razzo Soyuz

(ANSA) - MOSCA, 20 MAR - Il lancio di un razzo russo Soyuz previsto per questa mattina poco dopo le 7:00 (ora italiana) dal centro spaziale di Baikonur (Kazakistan) è stato rinviato: lo ha annunciato l'Agenzia spaziale russa (Roskosmos). Non sono stati resi noti i motivi della decisione, ne' la nuova data del lancio. Il razzo doveva mettere in orbita 38 satelliti stranieri. (ANSA).