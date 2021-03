Vaccini: Johnson ribadisce, AstraZeneca è sicuro ed efficace

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Il vaccino AstraZeneca è "sicuro" ed "estremamente" efficace. Lo ribadisce il premier britannico Boris Johnson in un suo editoriale sul Times dopo che diversi Paesi in Europa ne hanno sospeso l'amministrazione.

"Questo vaccino è sicuro e funziona molto bene", assicura il leader conservatore sottolineando che è anche "relativamente facile da distribuire" e "dispensato a prezzo di costo".

Nell'articolo, intitolato 'Il vaccino di Oxford mostra perche' noi e il mondo abbiamo bisogno che la Gran Bretagna sia globale', Johnson ricostruisce le fasi dello sviluppo del farmaco raccontando quando, a settembre dell'anno scorso visitando l'Istituto Edward Jenner "si sentì per la prima volta ottimista" riguardo al vaccino. (ANSA).