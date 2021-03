Usa, Kamala Harris: "Lo status delle donne è lo status della democrazia"

La democrazia dipende dall'emancipazione delle donne: "l'esclusione delle donne dai processi decisionali rende la democrazia imperfetta" mentre la loro partecipazione la rafforza. E' il messaggio lanciato da Kamal Harris al suo debutto all'Onu, dove è intervenuta con un video messaggio alla 65ma commissione sullo stato delle donne.

"La democrazia richiede una costante vigilanza, un costante miglioramento. E' un lavoro in corso d'opera e oggi sappiamo che è sempre più sotto stress", dice la vicepresidente americana, osservando progressi per le donne negli Stati Uniti ma mettendo in guardia: "non possiamo darli per scontati. E non possiamo farlo soprattutto ora". Harris cita il Covid come una minaccia per donne ovunque e ricorda le parole di Eleanor Roosevelt, che disse "senza uguaglianza non può esserci democrazia". In altre parole, spiega Harris, "lo status delle donne è lo status della democrazia".