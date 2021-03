Navalny:mancata indagine avvelenamento,seduta rinviata al 22

Il tribunale militare russo 235 di Mosca ha rinviato alle 11 del mattino del 22 marzo l'udienza sulla denuncia presentata dai legali di Alexiei Navalny contro la mancata apertura in Russia di un'inchiesta sull'avvelenamento dell'oppositore: lo riporta la Tass, specificando che il giudice ha spiegato la decisione con la necessità di consentire alle parti di "intervenire con repliche".

Alexiei Navalny è in carcere per una condanna a due anni e mezzo che molti osservatori ritengono di matrice politica.

L'avversario numero uno di Putin è stato arrestato non appena è tornato in Russia dalla Germania, dove è stato curato per l'avvelenamento che ha fatto a lungo temere per la sua vita e per il quale sono sospettati i servizi segreti russi.