Deturpata opera di Banksy sulla prigione di Oscar Wilde

Vernice rossa per cancellare l'omaggio di Banksy ad Oscar Wilde. Così, secondo il Guardian, è stata deturpata l'ultima opera dell'artista, apparsa a inizio mese sul muro di cinta della prigione di Reading, dove il poeta venne incarcerato per una relazione omosessuale tra il 1895 e il 1897. Da quell'esperienza nacque la poesia 'The Ballad of Reading Gaol', che rifletteva sulla brutalità del sistema penale vittoriano. E a quell'esperienza è ispirata l'opera di Banksy: un detenuto in fuga appeso ad un lenzuolo bianco lungo e stretto e ricoperto di scritte, che sgorga da una vecchia macchina da scrivere. 'The create escape' il titolo dell'opera durata pochi giorni prima che una bomboletta spray cancellasse la macchina da scrivere e la sostituisse con la firma 'Team Robbo', il gruppo cioè che fa riferimento all'artista King Robbo, scomparso nel 2014 e da sempre rivale di Banksy.

Difficile risalire ai responsabili, quel che è certo è che il murale dell'artista fosse destinato a sostenere la riqualificazione della prigione, abbandonata dal 2013, poi messa in vendita dal governo nel 2019, infine, dopo il fallimento dell'accordo con un gruppo edilizio, ora in attesa di stabilire se il municipio può trasformarla in un centro artistico. Proposta sostenuta da molti vip, ora anche da Banksy.