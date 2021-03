Covid: il premier della Thailandia vaccinato con AstraZeneca

Mentre quasi tutti i Paesi Ue hanno temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca il premier della Thailandia ha ricevuto stamane la sua prima dose del farmaco. Lo riporta il Guardian.

"Ci sono persone che sono preoccupate", ha detto il primo ministr Prayuth Chan-ocha dopo essere stato vaccinato contro il coronavirus. "Ma dobbiamo avere fiducia nei nostri medici, nei nostri professionisti". La settimana scorso la Thailandia aveva deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione di AstraZeneca, poi le autorità sanitarie hanno convinto il governo a riprenderla iniziando proprio dal premier e da altri componenti dell'esecutivo. AstraZeneca ha stretto un accordo con l'indiano Serum Institute per produrre miliardi di dosi di vaccino destinate ai Paesi in via di sviluppo in Asia.