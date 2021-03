Anche la Svezia sospende somministrazione di AstraZeneca

Anche la Svezia ha deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo riporta il Guardian.

L'Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una "misura precauzionale". Nei giorni scorsi altri Paesi europei hanno preso provedimenti analoghi.

Anche le autorità sanitarie della Lettonia hanno sospeso temporaneamente l'uso del vaccino di AstraZeneca, seguendo l'esempio di altri Paesi che hanno preso analoghe decisioni in via cautelativa dopo l'insorgenza di coaguli di sangue in alcuni soggetti dopo la somministrazione. "Le autorità sanitarie della Lettonia chiedono ai medici di non utilizzare le fiale aperte del vaccino AstraZeneca e di non aprirne di nuove", hanno affermato in una dichiarazione congiunta le agenzie sanitarie dello Stato baltico, precisando che nessun caso del genere è stato segnalato in Lettonia. La misura sarà in vigore per un massimo di due settimane, hanno aggiunto.

Intanto da Parigi il ministro francesce della Salute assicura che i francesi che si sono vaccinati con AstraZeneca "non sono in pericolo" - ha detto Veran dopo la sospensione del vaccino in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cui la Francia, in attesa del parere dell'Agenzia Europea del Farmaco. I segnali d'allerta" sul vaccino AstraZeneca "sono significativi, più per il tipo di manifestazioni cliniche e biologiche che per il numero, che resta debole rispetto al numero di persone vaccinate" ha spiegato inoltre il responsabile francese per la campagna vaccinale, Alain Fischer, intervistato da France Inter. Secondo Fischer, "è stata osservata in alcune persone l'insorgenza di trombosi con anomalie della coagulazione, che non siamo abituati a vedere nelle embolie polmonari 'classiche'".

Il governo del Venezuela non autorizzerà l'utilizzazione del vaccino AstraZeneca per contrastare la pandemia da coronavirus, viste le complicazioni segnalate da persone che lo hanno utilizzato in vari Paesi d'Europa. In dichiarazioni alla tv statale Vtv, la vicepresidente esecutiva venezuelana Delcy Rodríguez, che presiede anche lo speciale comitato costituito per il controllo e la prevenzione del Covid-19, ha confermato che la decisione è stata presa dal presidente Nicolás Maduro sulla base di un rapporto redatto dagli esperti che orientano il governo nelle scelte per il programma di immunizzazione dei venezuelani.

E mentre quasi tutti i Paesi Ue hanno temporaneamente sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca il premier della Thailandia ha ricevuto stamane la sua prima dose del farmaco. Lo riporta il Guardian. "Ci sono persone che sono preoccupate", ha detto il primo ministr Prayuth Chan-ocha dopo essere stato vaccinato contro il coronavirus. "Ma dobbiamo avere fiducia nei nostri medici, nei nostri professionisti". La settimana scorsa la Thailandia aveva deciso di sospendere temporaneamente la somministrazione di AstraZeneca, poi le autorità sanitarie hanno convinto il governo a riprenderla iniziando proprio dal premier e da altri componenti dell'esecutivo. AstraZeneca ha stretto un accordo con l'indiano Serum Institute per produrre miliardi di dosi di vaccino destinate ai Paesi in via di sviluppo in Asia.