Rapinatori a casa di Di Maria, giocatore sostituito in campo

Rapinatori e scene di violenza a casa di Angel Di Maria, l'attaccante del Paris Saint-Germain, che è stato sostituito durante la partita persa in casa dal PSG contro il Nantes dall'allenatore, Mauricio Pochettino, per "situazioni extra-calcistische". Ladri, secondo quanto si apprende, anche a casa di Marquinhos.

Secondo le prime informazioni, il giocatore argentino è stato sostituito al 62' subito dopo il pareggio del Nantes, che poi ha vinto per 1-2 al Parco dei Principi, da Pochettino, che a bordo campo gli ha spiegato la situazione e lo ha indirizzato verso gli spogliatoi. Pochi minuti prima, il direttore generale Leonardo era sceso dalla tribuna in campo per avvertire Pochettino. Stando a RMC Sport, Di Maria è stato fatto uscire per una rapina con scene di violenza davanti ai suoi familiari, fra cui dei bambini. Ladri sono entrati, sempre questa sera, in casa dei genitori di Marquinhos. Un fatto analogo era accaduto il mese scorso a casa di Icardi, sempre durante una partita.

"C'è la delusione di aver perso 3 punti - ha detto Pochettino in conferenza stampa dopo la partita - ma la squadra era preoccupata per cose di cui probabilmente siete già al corrente.

Non è una scusa, ma c'è stato un calo di energia non abituale.

Abbiamo parlato con i giocatori, ma non di questioni di calcio.

Ci sono situazioni extra-calcio di cui bisogna tenere conto".