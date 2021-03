Covid: Timmermans ammette gli errori sugli ordini vaccini, ma solo sui contratti

"È vero che sono stati commessi degli errori nell'ordinazione dei vaccini a Bruxelles, come negli Stati membri" dice il vicepresidente della Commissione Ue, Frans Timmermans. "Sono pronto alla fine della pandemia a fare un bilancio. A quel punto si potrà vedere cosa abbiamo fatto di giusto e cosa di sbagliato". Nella situazione attuale la questione sul tavolo è che "tutta l'Europa riceva il vaccino". Anche se poi il portavoce della Commissione Eric Mamer precisa: "Se ci sono cose che potevano essere migliorate non è al momento dell' acquisto dei vaccini", ma "della messa in opera dei contratti e dell'aumento della capacità produttiva".

Intanto, si è raggiunta un'intesa con Mosca per avviare la produzione dello Sputnik "in Italia, Spagna, Francia e Germania". Lo fa sapere Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (RDIF), notando che "sono in corso negoziati con un certo numero di altri produttori per aumentare la produzione nell'Ue". "Questo permetterà l'inizio della fornitura attiva di Sputnik V al mercato europeo dopo aver ricevuto l'approvazione da parte dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), con la quale è ora in corso un dialogo nel quadro della rolling review", ha annunciato RDIF citato da Interfax.

Mentre l'Università di Oxford rassicura: Le verifiche aggiornate condotte nel Regno Unito forniscono "prove molto rassicuranti" sui vaccini anti Covid prodotti da AstraZeneca (già somministrati sull'isola ad oltre 11 milioni di persone) e confermano che non vi è "un aumento di casi di trombi sanguigni" fra coloro che lo hanno ricevuto. Lo ha detto alla Bbc il professor Andrew Pollard, responsabile in seno all'università di Oxford del progetto di ricerca da cui il vaccino AstraZeneca è nato. I dati, ha notato Pollard, riguardano la Gran Bretagna, cioè "il Paese che ha finora somministrato la maggior delle dosi (di questo antidoto) in Europa".