Scossa di magnitudo 4.9 in Macedonia del Nord

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in serata nella Macedonia del Nord. Come riferiscono i media regionali, l'epicentro del sisma è stato localizzato a 18 km a nordest di Gostivar, città nell'ovest del Paese balcanico, a una profondità di due km. Poco dopo vi è stata una seconda scossa di 4.4. sempre intorno a Gostivar. Il sisma è stato avvertito anche nei Paesi vicini. Finora non sono giunte notizie di danni o vittime.