Biden, se avremo surplus vaccini lo condivideremo col mondo

"Se avremo surplus di vaccini lo condivideremo col resto del mondo": lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Biden ha ribadito che si prendera' cura prima degli americani ma che "non saremo definitivamente sicuri finche' tutto il mondo non lo sara'".



Biden ha confermato di aver ordinato l'acquisto di altri 100 milioni di dosi del vaccino Johnson &Johnson "perché abbiamo bisogno del massimo della flessibilità" in caso di sfide impreviste. Il presidente ha parlato alla Casa Bianca insieme ai ceo di J&J e Merck per celebrare la loro alleanza per accelerare la produzione del vaccino. "Uno sforzo eroico, patriottico, una collaborazione storica quasi senza precedenti, come in tempi di guerra", ha detto. "Possono succedere molte cose, molte cose possono cambiare. E noi dobbiamo essere pronti", ha spiegato.